Экс-солистка группы SEREBRO Ирина Титова вышла замуж

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных: хороший ресторан, обаятельный ведущий и праздничный салют в конце. Для гостей, 24-летняя Ирина, облаченная в белое платье, исполнила на торжестве песню Artik & Asti «Мне не нужны». Произошло это во время свадебного танца молодых.

Напомним, что Ирина Титова попала с состав группы после того, как Фадеев заявил, что собирается полностью его обновить. Новыми солистками группы SEREBRO стали Ирина Титова, Лиза Корнилова и Марианна Кочурова. Поклонники не были в восторге и не принимала девушек. Но Ирину уволили не из-за этого: она закрутила роман с сотрудником лейбла MALFA. «Нам разрешены были отношения, но не с коллегами по лейблу. Кстати, этого парня тоже уволили. Сейчас мы с ним не вместе», — признавалась Титова, предпочитая не называть имя молодого человека. И вскоре начала отношения с Александром. У Ирины Титовой есть сын от первого брака.