Экс-солистка группы SEREBRO Ирина Титова вышла замуж
С будущим супругом Ирина познакомилась, когда еще пела в составе популярной группы SEREBRO, продюсером которой, до недавнего времени, был Максим Фадеев. Судьбоносное выступление проходило в ресторане, после которого молодой человек подошел к артистке познакомиться: «Это знакомство для меня не было каким-то серьезным, просто пообщались, сфотографировались и прощались», — откровенничала она, передает StarHit.
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Фото: Личный Instagram @ri_ri_ri_ri_ri_ri_ri_ri_ri
Но с тех пор, как между ними вспыхнули чувства, больше не расставались. Ирину покорило то, как бережно и трепетно Александр заботится о ней и поддерживает: «Он поддержал меня в тот момент, когда стало известно о моем уходе из группы, и поддерживает теперь во всем», — поделилась певица.
Свадьба прошла в кругу самых близких и родных: хороший ресторан, обаятельный ведущий и праздничный салют в конце. Для гостей, 24-летняя Ирина, облаченная в белое платье, исполнила на торжестве песню Artik & Asti «Мне не нужны». Произошло это во время свадебного танца молодых.
Напомним, что Ирина Титова попала с состав группы после того, как Фадеев заявил, что собирается полностью его обновить. Новыми солистками группы SEREBRO стали Ирина Титова, Лиза Корнилова и Марианна Кочурова. Поклонники не были в восторге и не принимала девушек. Но Ирину уволили не из-за этого: она закрутила роман с сотрудником лейбла MALFA. «Нам разрешены были отношения, но не с коллегами по лейблу. Кстати, этого парня тоже уволили. Сейчас мы с ним не вместе», — признавалась Титова, предпочитая не называть имя молодого человека. И вскоре начала отношения с Александром. У Ирины Титовой есть сын от первого брака.
Фото и видео: Instagram
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