Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова показала, как выглядела 25 лет назад

«Красавица, юная, свежая, просто глаз не отвести», «Совсем малышка», «На этом фото на Наталью Орейро похожа», «Красотка! Помню вас такой я была подростком и все мы фанатели от группы "Блестящие"», «Красотка, даже не узнала сперва», «Вы почти не изменились) только цвет волос», «Совсем другая», «И не узнать, очень эффектная», «В любое время Вы красивая ! И в 17 и в 42», «Возраст Вас только красит», «Вы только красивее становитесь», — комментируют поклонники.

А вы помните Ольгу такой?