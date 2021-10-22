Экс-солистка «Банд'Эрос» осталась без 8,5 миллиона рублей, доверившись мошеннице

Татьяна Миловидова, певица из группы «Банд'Эрос», решила уйти из музыкальной сферы в ресторанный бизнес. Однако попытки открыть свое дело не увенчались успехом, поскольку Татьяна стала жертвой мошенницы. Женщина представилась знакомой близких друзей исполнительницы и предложила ей выгодную сделку — занять денег под залог недвижимости. Однако выгодным мероприятие оказалось только в одну сторону — спустя год после заключения договора, когда долг должен был быть выплачен, женщина бесследно исчезла.