Экс-солистка «Банд'Эрос» осталась без 8,5 миллиона рублей, доверившись мошеннице
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Фото: @milovidova_official
Татьяна Миловидова, певица из группы «Банд'Эрос», решила уйти из музыкальной сферы в ресторанный бизнес. Однако попытки открыть свое дело не увенчались успехом, поскольку Татьяна стала жертвой мошенницы. Женщина представилась знакомой близких друзей исполнительницы и предложила ей выгодную сделку — занять денег под залог недвижимости. Однако выгодным мероприятие оказалось только в одну сторону — спустя год после заключения договора, когда долг должен был быть выплачен, женщина бесследно исчезла.
«Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила», — сообщает источник «КП».
Теперь делом занимаются правоохранительные органы, пытаясь отыскать мошенницу.