Экс-сенатор Андрей Вавилов женился на наезднице Софи Делуа, которая младше его на 36 лет

1-го сентября Андрей Вавилов сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. Софи-Антуанетта выложила снимок внушительного бриллиантового кольца в свой Instagram и подписала кадр: «Приятно, когда знаешь, что тебя любят, тобой восхищаются, для тебя живут, для тебя строят планы. Для тебя могут сделать все возможное и невозможное. А вот по-настоящему я стала счастлива, когда это все делает для меня любимый жених!».

Для Делуа этот брак будет первым, а Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской с 1994 по 2017 год, вплоть до смерти супруги. В браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.