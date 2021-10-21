passion.ru
1 мин.

Экс-сенатор Андрей Вавилов женился на наезднице Софи Делуа, которая младше его на 36 лет

60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов сочетал себя узами брака с 24-летней конкуристкой Софи-Антуанеттой Делуа. Влюбленные расписались в одном из московских ЗАГСов, а роскошное торжество по случаю свадьбы пройдет на днях на итальянском острове Комо.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Делуа

Фото: @sofi_delua/Instagram

Один из самых богатых людей России и дочь основательницы мехового дома Юлии Дилуа отпразднуют свадьбу в солнечной Италии уже в эти выходные. Ведущей праздника выступит Ксения Собчак, а поздравят молодоженов своими выступлениями многие звезды российской эстрады, сообщается в Telegram-канале журнала Tatler.

Свадьба Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Делуа

1-го сентября Андрей Вавилов сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. Софи-Антуанетта выложила снимок внушительного бриллиантового кольца в свой Instagram и подписала кадр: «Приятно, когда знаешь, что тебя любят, тобой восхищаются, для тебя живут, для тебя строят планы. Для тебя могут сделать все возможное и невозможное. А вот по-настоящему я стала счастлива, когда это все делает для меня любимый жених!».

Для Делуа этот брак будет первым, а Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской с 1994 по 2017 год, вплоть до смерти супруги. В браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Фото и видео: Instagram