Экс-продюсер популярной в 80-е группы Gorky Park лишился прав на ее дебютный альбом

Расцвет рок-музыки в России пришелся на конец 80-х. Именно в это время группа Gorky Park начинает свою деятельность. Под чутким руководством Стаса Намина музыканты записывают свой дебютный альбом. Парни, полные воодушевления, едут покорять США. К разочарованию Намина, громкого успеха за границей не случилось и группа вернулась в Россию. После этого Стас принял решение прекратить сотрудничество с рок-группой.

По данным Telegram-канала Mash, в 2018 году Намин вдруг заявил, что недополучил авторских отчислений. В 2019 году он решил отсудить права на бессмертные хиты с дебютника группы. Попытка не увенчалась успехом. Спустя три года суд не удовлетворил иск продюсера.

Отныне Стас Намин не может претендовать на успех рок-группы Gorky Park. Эту новость подтвердила юрист музыкального коллектива Валерия Рытвина.