Экс-невеста Аль-Файеда заявила, что он изменял принцессе Диане с ней

Отношения Дианы и Аль-Файеда стали стремительно развиваться. Пара не раз была замечена вместе на яхте продюсера. А в этот момент невеста Доди ждала его в подаренном доме и не понимала, стоит ли ей готовиться к свадьбе. В прессу быстро просочилась информация о новом романе принцессы Уэльской и заголовки газет тяжело ранили Келли. Журналисты поставили на молодой модели клеймо брошенной невесты.

«Ты заставил меня лететь в Сент-Тропе и сидеть на яхте, ты соблазнял Диану днем, а ночи проводил со мной. Ты оставил меня на два дня одну на этой яхте. Ты даже не побеспокоился о том, чтобы накормить меня. Почему ты так поступаешь, ведь все, что я делала — это любила тебя!», — сказала Фишер в телефонном разговоре с женихом.

После трагической смерти Дианы и Доди Келли стала частым гостем в судах и различных интервью, посвященных любовному треугольнику. Спустя много лет Келли уверена, что искренних чувств между продюсером и Дианой не было, только личная выгода. Принцесса хотела позлить бывшего избранника, а Аль-Файед не раз говорил друзьям, что мечтает закрутить роман с известной особой. Модель также считает, что Доди лишь выполнял приказ своего влиятельного отца, от которого сильно зависел. Якобы он настоял на том, чтобы соблазнить уязвимую принцессу.