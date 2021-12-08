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Экс-муж Мэрайи Кэри потерял 5-месячного сына из-за страшной болезни

Шоумен Ник Кэннон в новом выпуске своей программы рассказал о страшной трагедии, которую не заслуживает ни один родитель в мире. Раньше он предпочитал не рассказывать подробности последнего полугода личной жизни, но теперь поделился своим горем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ник Кэннон и Мэрайя Кэри растят сына и дочь

Фото: Nancy Kaszerman/ Global Look press

Ник Кэннон, который в прошлом 8 лет был женат на певице Мэрайе Кэри, признался в эфире своего шоу, что его младший пятимесячный сын умер из-за опухоли мозга. Зэн родился в июне 2021 года. И вскоре у малыша начались проблемы со здоровьем, медики вынесли неутешительный вердикт.

«После Дня благодарения дела пошли хуже, опухоль быстро росла. В выходные мы отправились к океану. Это были последние моменты, когда я держал сына на руках», — сквозь слезы рассказал он в студии.

Последнее фото с Зэном

Последнее фото с Зэном

Фото: Кадр программы

Актер и его избранница Алисса Скотт до последнего верили, что малыша можно спасти. Мальчику провели сложную операцию, но она не помогла. И родители верили только в чудо, ведь медики сразу сказали, что улучшения не наступают.

Ник Кэннон и Мэрайя Кэри были женаты с 2008 по 2016 год. У пары родились двойняшки Мароккан и Монро. После развода с певицей актер и шоумен быстро нашел утешение в объятиях других женщин. Через год модель Бриттани Белл родила Нику сына Голдена, а после — дочь Пауэрфул.

В июне 2021-го сразу две женщины родили Кэннону детей: Эбби Де Ла Роса стала матерью двойняшек-сыновей, а Алисса Скотт родила ныне покойного Зэна.

Фото и видео: Passion.ru, Diego Corredor, K.C. Alfred, Panoramic, Nancy Kaszerman, Javier Rojas, Sonia Moskowitz, mpi04/MediaPunch, F. Sadou/ Global Look press, Instagram

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