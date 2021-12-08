Экс-муж Мэрайи Кэри потерял 5-месячного сына из-за страшной болезни

Ник Кэннон, который в прошлом 8 лет был женат на певице Мэрайе Кэри, признался в эфире своего шоу, что его младший пятимесячный сын умер из-за опухоли мозга. Зэн родился в июне 2021 года. И вскоре у малыша начались проблемы со здоровьем, медики вынесли неутешительный вердикт.

«После Дня благодарения дела пошли хуже, опухоль быстро росла. В выходные мы отправились к океану. Это были последние моменты, когда я держал сына на руках», — сквозь слезы рассказал он в студии.