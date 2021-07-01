Экс-муж Елены Ксенофонтовой в суде пытается уменьшить алименты для дочери

«Рыжих требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению», — сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителей актрисы.

Ранее изданию Елена рассказывала, что дочка тяжело переживала расставание родителей. Она также сообщала, что отец не платит ничего на содержание девочки. Тогда долг по алиментам составлял почти миллион рублей.