Экс-муж Елены Ксенофонтовой в суде пытается уменьшить алименты для дочери
Казалось, наконец-то наступила спокойная и счастливая жизнь. Но теперь выяснилось, что отец девочки жаждет снизить размер алиментов.
Ранее в интервью актриса рассказывала, что 9 лет совместного проживания с Александром Рыжих стали для нее настоящей пыткой. И когда она решилась разорвать эти порочные отношения, а после по суду получила опеку надо дочерью Соней, Елена буквально прыгала от счастья.
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Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official
Теперь Александр Рыжих подал иск в суд, чтобы снизить выплаты на ребенка.
«Рыжих требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению», — сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителей актрисы.
Ранее изданию Елена рассказывала, что дочка тяжело переживала расставание родителей. Она также сообщала, что отец не платит ничего на содержание девочки. Тогда долг по алиментам составлял почти миллион рублей.
Фото и видео: Instagram, Starface
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