passion.ru

Экс-муж Елены Ксенофонтовой в суде пытается уменьшить алименты для дочери

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель "Элеон"» растит сына и дочь. За последнюю она долго судилась с бывшим избранником. В 2020-м Елена праздновала победу над экс-мужем, который тиранил ее долгие годы.
Экс-муж Елены Ксенофонтовой в суде пытается уменьшить алименты для дочери

Казалось, наконец-то наступила спокойная и счастливая жизнь. Но теперь выяснилось, что отец девочки жаждет снизить размер алиментов.

Ранее в интервью актриса рассказывала, что 9 лет совместного проживания с Александром Рыжих стали для нее настоящей пыткой. И когда она решилась разорвать эти порочные отношения, а после по суду получила опеку надо дочерью Соней, Елена буквально прыгала от счастья.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Елена Ксенофонтова

Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official

Теперь Александр Рыжих подал иск в суд, чтобы снизить выплаты на ребенка.

«Рыжих требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению», — сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителей актрисы.

Ранее изданию Елена рассказывала, что дочка тяжело переживала расставание родителей. Она также сообщала, что отец не платит ничего на содержание девочки. Тогда долг по алиментам составлял почти миллион рублей.

Фото и видео: Instagram, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram