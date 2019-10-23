Экс-любовница короля кондитеров Рената Агзамова отправилась в тюрьму на 7,5 лет

Ренат Агзамов утверждал другое: Наталья не была беременной – это установила медицинская экспертиза. А сама Джурило вымогала деньги, влезла в семью и угрожала жене и сыну кондитера.

Несколько месяцев 36-летняя обвиняемая провела в СИЗО. За это время ее мама умерла от рака. Джурило просила смягчить наказание и отпустить ее повидаться с больной матерью – ей отказали.

Ренат Агзамов и Наталья Джурило знают друг друга 20 лет. Их роман начался до того, как он стал известным. Джурило уверяла, что отношения кондитер не прекратил с ней даже после женитьбы.