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Экс-любовница короля кондитеров Рената Агзамова отправилась в тюрьму на 7,5 лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ренат со своим творением

Фото: Instagram

Кулинар обвинял девушку в вымогательстве.

Наталья Джурило, которая состояла в любовной связи с известным кондитером Ренатом Агзамовым, проведет 7,5 лет в колонии общего режима. Известный кулинар и шоу-мен обвинил ее в угрозах и вымогательстве. Решение вынес Гагаринский суд Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

Ренат рассказывает о своем любимом торте

Скандал вокруг 38-летнего Агзамова разразился несколько месяцев назад. Наталья Джурило публично призналась, что Ренат изменял жене с ней. Но после того, как кондитер узнал, что его любовница ждет ребенка, бросил ее в интересном положении.

С женой и сыном

Джурило также обвиняла любовника в том, что он избил ее в гневе от новости, что у него может появиться наследник на стороне. Женщина потеряла нерожденного малыша. Девушка также требовала у него деньги на лечение. Первое время он ей помогал, но потом его терпение кончилось. «Я помог, все-таки мы когда-то были близки. А потом началось вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу. Поэтому я обратился в полицию», — цитирует Агзамова Mash.

Ренат Агзамов ест мясо

Ренат Агзамов утверждал другое: Наталья не была беременной – это установила медицинская экспертиза. А сама Джурило вымогала деньги, влезла в семью и угрожала жене и сыну кондитера.

Несколько месяцев 36-летняя обвиняемая провела в СИЗО. За это время ее мама умерла от рака. Джурило просила смягчить наказание и отпустить ее повидаться с больной матерью – ей отказали.

Ренат Агзамов и Наталья Джурило знают друг друга 20 лет. Их роман начался до того, как он стал известным. Джурило уверяла, что отношения кондитер не прекратил с ней даже после женитьбы.

Фото и видео: Instagram

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