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Экс-любовница Абдулова настаивает, что родила ему внебрачную дочь

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Лариса Штейнман
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Не так давно бывшая возлюбленная Александра Абдулова Лариса Штейнман попыталась доказать, что родила от актера дочь.

На днях журналистка и писательница Лариса Штейнман заявила в эфире одного из ток-шоу, что ее дочь Мари-Изабель вполне может являться дочерью ее экс-возлюбленного Александра Абдулова.

Андрей Малахов решил разобраться в этом запутанном деле и пригласил женщину в студию своей передачи «Прямой эфир», а также попросил полиграфолога проверить ее на детекторе лжи. Сама Мари-Изабель, которая живет в Чувашии у родных Ларисы, также появилась в видеоинтервью и заявила: «Я не знаю своего отца. Я его никогда не видела, у меня нет его фотографий. Просто мама много рассказывала о нем».

«Чувства у Ларисы к Абдулову действительно были. Он был за рождение ребенка, но ответственность и инициативу переложил на ее плечи. А вот ее ответ «Да» на вопрос «Является ли Абдулов генетически отцом вашей дочери?» — лживый», — сообщила эксперт-полиграфолог.

Фото: Facebook

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