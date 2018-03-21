Экс-любовница Абдулова настаивает, что родила ему внебрачную дочь

На днях журналистка и писательница Лариса Штейнман заявила в эфире одного из ток-шоу, что ее дочь Мари-Изабель вполне может являться дочерью ее экс-возлюбленного Александра Абдулова.

Андрей Малахов решил разобраться в этом запутанном деле и пригласил женщину в студию своей передачи «Прямой эфир», а также попросил полиграфолога проверить ее на детекторе лжи. Сама Мари-Изабель, которая живет в Чувашии у родных Ларисы, также появилась в видеоинтервью и заявила: «Я не знаю своего отца. Я его никогда не видела, у меня нет его фотографий. Просто мама много рассказывала о нем».