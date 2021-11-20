passion.ru
1 мин.

Экс-худрук МХАТа Бояков собирался платить Бузовой больше, чем заслуженным артистам

Телеведущая и певица Ольга Бузова намерена подать в суд на МХАТ им. Чехова за невыплату положенного по договору гонорара. Новый художественный руководитель театра Владимир Кехман отказывается платить назначенную Ольге сумму, тогда как у экс-руководителя Эдуарда Боякова звезда получала определенные привилегии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ольга Бузова

Фото: @buzova86/Instagram

Прямо перед своим увольнением из МХАТ Эдуард Бояков заключил контракт с Бузовой на ее участие в постановке «Чудесный грузин». Театр обязался выплатить исполнительнице роли певицы кабаре 450 тысяч рублей за летние спектакли, что превышает гонорары большинства заслуженных артистов.

Ольга Бузова на юбилее «МУЗ-ТВ»

На сайте госзакупок был опубликован договор между МХАТом и певицей, который был составлен с нарушениями. Самое грубое из них — отсутствие подписи об исполнении. Вполне возможно, что именно поэтому новый художественный руководитель театра Владимир Кехман не планирует выплачивать Ольге деньги. Сразу после вступления в должность он убрал из афиши театра спектакль с Бузовой.

Певица в шоке от этой ситуации и уже сообщала, что собирается обращаться в суд, а на сцену МХАТа, которая когда-то была ее мечтой, она больше никогда не выйдет. «Я никогда не вернусь во МХАТ. Со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом».

Фото и видео: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят