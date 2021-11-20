Экс-худрук МХАТа Бояков собирался платить Бузовой больше, чем заслуженным артистам

На сайте госзакупок был опубликован договор между МХАТом и певицей, который был составлен с нарушениями. Самое грубое из них — отсутствие подписи об исполнении. Вполне возможно, что именно поэтому новый художественный руководитель театра Владимир Кехман не планирует выплачивать Ольге деньги. Сразу после вступления в должность он убрал из афиши театра спектакль с Бузовой.

Певица в шоке от этой ситуации и уже сообщала, что собирается обращаться в суд, а на сцену МХАТа, которая когда-то была ее мечтой, она больше никогда не выйдет. «Я никогда не вернусь во МХАТ. Со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом».