Экс-избранник Анастасии Волочковой прокомментировал расставание с балериной
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @volochkova_art
Мужчина признался, что не хочет говорить о причинах разрыва, но отметил, что не простит балерину и не вернется к ней. «О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет» — рассказал Сергей «Стархиту».
Анастасия Волочкова и Сергей познакомились на съемках «Давай поженимся!» на Первом канале. Они с первого взгляда понравились друг другу. Уже на новогодних каникулах улетели отдыхать на Мальдивы. Что-то пошло не так сразу по возвращению из отпуска. И влюбленные расстались.
Отметим, что вокруг экс-возлюбленного балерины ходит множество слухов, говорят, что он находится в уголовном розыске в Украине. Кузнецов старается не обращать внимания на все, происходящее вокруг, он живет своей привычной жизнью и наслаждается обрушившейся на него публичностью. По словам Сергея, ему не привыкать давать интервью.
Фото: Instagram