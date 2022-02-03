Экс-избранник Анастасии Волочковой прокомментировал расставание с балериной

Анастасия Волочкова и Сергей познакомились на съемках «Давай поженимся!» на Первом канале. Они с первого взгляда понравились друг другу. Уже на новогодних каникулах улетели отдыхать на Мальдивы. Что-то пошло не так сразу по возвращению из отпуска. И влюбленные расстались.

Отметим, что вокруг экс-возлюбленного балерины ходит множество слухов, говорят, что он находится в уголовном розыске в Украине. Кузнецов старается не обращать внимания на все, происходящее вокруг, он живет своей привычной жизнью и наслаждается обрушившейся на него публичностью. По словам Сергея, ему не привыкать давать интервью.