Экранные супруги и почти режиссеры: интересные факты про Антона Филипенко и Ольгу Дибцеву

Антон Филипенко – это Кевин МакКалистер

Исполнитель главной роли в сериале Антон Филипенко сравнил своего героя с культовым персонажем ленты «Один дома». Сходства действительно есть: он тоже дома один и тоже кому-то противостоит. Вот только если герой Маколея Калкина ставил различные ловушки для незваных гостей, то персонаж Филипенко сам оказывается пойман в капкан. «Это комедия, и в тоже время психологическая история – мой герой «один дома» и как в знаменитом фильме про гангстеров и Кевина МакКаллистера, тоже вынужден решать все проблемы в одиночку, и бороться с незваным гостем – барабашкой. А ему никто не верит. Близкие уверены, что он спятил от «самоизоляции», друг старается помочь, но тоже не очень верит в реальность происходящего, а начальник пьет кровь и требует ударной работы онлайн. И ему приходиться решать всё самому. Это смешная, немного философская и парадоксальная история про дружбу, веру в себя и карантин», – говорит о проекте Антон Филипенко.

Ольга Дибцева играет саму себя

Исполнительница главной женской роли в сериале одновременно является ещё и одним из авторов сценария. Ольга Дибцева училась на одном курсе в Московской школе кино с Александром Собичевским – режиссёром и сценаристом «Барабашки», и сценарий проекта родился в кинокомпании Look Film, где оба выпускника работают. По словам актрисы, в итоге образ жены главного героя Оли был списан с неё самой. «Признаюсь честно, это один из моих самых любимых проектов, в которых мне доводилось работать. Его придумал и написал мой друг Александр Собичевский, и я принимала участие в создании сценария. Моя героиня и её экранный папа списаны реально с меня и моего папы. Сериал получается очень добрым, дико смешным, местами трешово смешным и с очень необычным сценарием, который способен написать только Саша», – рассказывает актриса