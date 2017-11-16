Астролог Василиса Володина сменила образ и поделилась горячей фотографией.

Красавица-блондинка Василиса Володина — астролог и одна из ведущих шоу «Давай поженимся» на «Первом канале» — регулярно делится со своими подписчиками дельными советами. Сегодня она подняла деликатную тему. «Тема 18+. Чем думаете заняться сегодня вечером?», — удивила она, и пояснила: «50 оттенков через призму соединения Венеры с Юпитером в Скорпионе могут превратиться в 250 и не только серого».

«Если тема сексуальности стала для вас последние дни болезненно актуальна, не пугайтесь — вы не одиноки и в правильном планетарном тренде», — успокоила она фолловеров.

«В гороскопах этих дней так много потаенных страстей, внезапно выпущенных наружу, скрытых любовников, жажды секса, желания дойти до предела запретного, познания самых интимных сторон отношений… Кажется, будто даже экран моего компьютера излучает эротические волны в пространство», — написала астролог под горячей фотографией.