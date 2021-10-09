Екатерина Волкова выгуляла изумрудное платье, Согдиана — пальто с золотыми вставками

Екатерина Волкова выгуляла изумрудное платье, Согдиана — пальто с золотыми вставкамиКак прошел мастер-класс астролога Инны Любимовой
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Фото: Архив пресс-службы
Астролог Инна Любимова провела для подписчиков семинар «Техника финансового благополучия». В оффлайновой части события поучаствовали журналисты и звезды. В частности свой «Горшочек Богатства» изготовили звезда «Ворониных» Екатерина Волкова и певица Согдиана.
Поскольку дресс-кодом события был обозначен образ в зеленых оттенках, 39-летняя актриса посетила событие в изумрудном платье-комбинации, подчеркнувшем ее изящную фигуру.
Фото: Архив пресс-службы
Согдиана для выхода в свет выбрала атласные брюки изумрудного оттенка, блузку и легкое пальто с золотистыми вставками по краю вещи и на обшлагах рукавов.
Фото: Архив пресс-службы
Артистка дополнила образ несколькими браслетами и крупными кольцами.
Фото: Архив пресс-службы
Сама Инна Любимова отдала дань дресс-коду с помощью шелковой блузки с запаом.
После мероприятия астролог отметила в соцсетях, что онлайн к семинару подключились сотни человек из разных стран мира. Многие из них затем поблагодарили Инну Любимовы в комментариях под постом о событии.
Фото и видео: архив пресс-службы