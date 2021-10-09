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Екатерина Волкова выгуляла изумрудное платье, Согдиана — пальто с золотыми вставками

Как прошел мастер-класс астролога Инны Любимовой
Звезды посетили семинар астролога Инны Любимовой «Техника финансового благополучия». На мероприятии гости под руководством Любимовой смогли создать «Горшочек Богатства» и исполнить финансовое желание. К онлайн-трансляции присоединились сотни зрителей из разных стран мира.
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Екатерина Волкова, Инна Любимова, Евгений Седой

Фото: Архив пресс-службы

Астролог Инна Любимова провела для подписчиков семинар «Техника финансового благополучия». В оффлайновой части события поучаствовали журналисты и звезды. В частности свой «Горшочек Богатства» изготовили звезда «Ворониных» Екатерина Волкова и певица Согдиана.

Поскольку дресс-кодом события был обозначен образ в зеленых оттенках, 39-летняя актриса посетила событие в изумрудном платье-комбинации, подчеркнувшем ее изящную фигуру.

Екатерина Волкова и Инна Любимова.

Екатерина Волкова и Инна Любимова.

Фото: Архив пресс-службы

Согдиана для выхода в свет выбрала атласные брюки изумрудного оттенка, блузку и легкое пальто с золотистыми вставками по краю вещи и на обшлагах рукавов.

Согдиана посетила мастер-класс в легком пальто.

Согдиана посетила мастер-класс в легком пальто.

Фото: Архив пресс-службы

Артистка дополнила образ несколькими браслетами и крупными кольцами.

Согдиана создает «Горшочек Богатства».

Согдиана создает «Горшочек Богатства».

Фото: Архив пресс-службы

Сама Инна Любимова отдала дань дресс-коду с помощью шелковой блузки с запаом.

После мероприятия астролог отметила в соцсетях, что онлайн к семинару подключились сотни человек из разных стран мира. Многие из них затем поблагодарили Инну Любимовы в комментариях под постом о событии.

Фото и видео: архив пресс-службы