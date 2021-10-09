Екатерина Волкова выгуляла изумрудное платье, Согдиана — пальто с золотыми вставками

Сама Инна Любимова отдала дань дресс-коду с помощью шелковой блузки с запаом.

После мероприятия астролог отметила в соцсетях, что онлайн к семинару подключились сотни человек из разных стран мира. Многие из них затем поблагодарили Инну Любимовы в комментариях под постом о событии.