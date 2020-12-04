Екатерина Волкова в свитере на одно плечо покорила улыбкой поклонников

Читатели блога актрисы отметили в комментариях, что сразу же последовали ее примеру, глядя на пост:

«Улыбнулась! Вы очень красивая», «Улыбнулся в ответ, Катюш», «Ослепительная Катерина», «Екатерина! Невозможно выбрать из Ваших фотографий лучшую... Ведь на них - Вы, и Вы невероятно красивая», «Боже мой! Я в восторге! Екатерина, вы потрясающая! Фото волшебное, свитерок бомба! Но самое главное - Ваша красота и улыбка! Красота неземная, божественная, а улыбка - само очарование, от такой красоты только и хочется улыбаться и восхищаться. Вы - идеальна», «Улыбаемся, видя вас», «У вас замечательная улыбка!!!! Фото супер!!!! И вы как всегда прекрасны на нём!».