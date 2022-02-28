Екатерина Волкова рассказала, верит ли в любовь после 3 официальных и 3 гражданских браков
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Фото: Globallook
Яркие романы, громкие скандалы — то, что сопровождало актрису на протяжении всей профессиональной деятельности. Ее красота манила мужчин, дарила комплименты и признания в любви, а также предательства и неверность. Она трижды была замужем, родила троих детей и трижды жила в гражданских браках. Первый раз Екатерина Волкова вышла замуж совсем юной — в 18 лет. Ее избранником стал неверный механик Алексей Ченцов. Мужчина не стеснялся изменять актрисе даже с ее подругами и совсем не скрывал этого. В этом несчастном браке Волкова родила первенца, но даже ребенок не смог сохранить союз от неминуемого разрыва.
Роман с известным режиссером Эдуардом Бояковым Екатерина Волкова предпочитает не вспоминать. Эти отношения изначально сулили плохой исход, так как мужчина был женат и его супруга знала об этой измене. Отношения развивались очень странно, ведь даже на отдых они ездили втроем. Союз с режиссером не увенчался успехом: Бояков нашел новую даму сердца Ксению Раппорт и ушел от Волковой к ней. Второй официальный брак актрисы был заключен с продюсером фильма «Бумер» Сергеем Члиянцем. Вскоре актриса забеременела, но, к сожалению, по медицинским показаниям не смогла сохранить ребенка. Эти сложности поставили крест на союзе актрисы и режиссера.
Следующим избранником актрисы стал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, который был старше супруги на 30 лет. По словам женщины, такая большая разница в возрасте просто немыслима. Общаясь с ним, Екатерина сменила имидж и одно время даже стриглась налысо. В этом браке родилось двое детей Волковой — сын Богдан и дочь Александра. Брак также стал недолговечным: всего три года супруги прожили вместе. Актриса не любит вспоминать этот период своей жизни.
После официальных браков, как и до них, Екатерина Волкова также довольно часто находилась в любовных отношениях, но ни одни из них не увенчались успехом. Несмотря на предательства, разочарования и даже скандалы с ДНК-тестом, актриса не перестает верить в любовь. В своем микроблоге она поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой она еще совсем юная. Ее она подписала словами, которые и стали ответом на вопрос, который интересовал многих: «А я до сих пор верю в любовь, как и тогда, 20 лет назад…»
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru