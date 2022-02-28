Екатерина Волкова рассказала, верит ли в любовь после 3 официальных и 3 гражданских браков

Следующим избранником актрисы стал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, который был старше супруги на 30 лет. По словам женщины, такая большая разница в возрасте просто немыслима. Общаясь с ним, Екатерина сменила имидж и одно время даже стриглась налысо. В этом браке родилось двое детей Волковой — сын Богдан и дочь Александра. Брак также стал недолговечным: всего три года супруги прожили вместе. Актриса не любит вспоминать этот период своей жизни.

После официальных браков, как и до них, Екатерина Волкова также довольно часто находилась в любовных отношениях, но ни одни из них не увенчались успехом. Несмотря на предательства, разочарования и даже скандалы с ДНК-тестом, актриса не перестает верить в любовь. В своем микроблоге она поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой она еще совсем юная. Ее она подписала словами, которые и стали ответом на вопрос, который интересовал многих: «А я до сих пор верю в любовь, как и тогда, 20 лет назад…»