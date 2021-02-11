Екатерина Волкова рассказала, как правильно встречать Год Быка по китайскому календарю

Екатерина Волкова поделилась с подписчиками, как правильно встретить Год Быка, чтобы в доме водились деньги, царила любовь и гармония. Новый год, по восточному календарю, наступит уже завтра, 12 февраля.

«Второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 12 февраля 2021 года в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому. Это время и будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Кстати, в Китае будут встречать не 2021 год, как это совсем скоро будем делать мы, а 4719-й. ☺️Каждая улица и каждый дом украшаются в красный цвет. Красный – главный цвет праздника, поскольку считается, что он приносит удачу и отгоняет злых духов. На улицах появляются красные фонарики, по обоим сторонам справа и слева от двери вешаются парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья («парные куплеты»), банки и другие официальные учреждения украшены красными новогодними символами процветания и удачи», – рассказывает Екатерина.

Кроме того, актриса рекомендовала дарить своим близким парные подарки, которые символизируют любовь и единство.

Понравилась подписчикам и восточная традиция с мандаринами:

«Приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, каковыми, по мнению китайцев, и являются мандарины».

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