36-летняя Екатерина Волкова пришла в ужас от творчества современных музыкантов.

«Не могу не написать о закономерности, которая прослеживалась от песни к песне, да и вообще вне чартов вспомнились все громкие хиты последнего времени. Что Элджей, что Фараон, что Фэйс, что Гнойный (да, я тоже как бы в курсе, всем антихайп), что Скриптонит... у всех девушки фигурируют в текстах исключительно как телки, с*чки, шлюшки, тп, шалавы, шкуры и так далее. Из чего я делаю вывод - это уже стало частью не субкультуры из вконтактика, а мейнстримом», — возмущена женщина.

«Я хочу обратиться ко всем молодым девчонкам, которые пытаются понравиться нынешнему поколению парней и уподобляются их нищете моральной! Это не нормально, что вас рассматривают как расходный материал! На первом месте айтюнз сейчас песня Минимал Элджея. Там есть текст: «На баре синие мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дох.я!». Так вот. Это просто какой-то гон! Знайте! Как бы ни звучали эти слова ванильно! Вы уникальны, каждая по-своему! А бэдбои, которые вас так манят, это неуверенные парни, которые друг другу хотят что-то доказать в своей тусовке, в своем дворе! А еще их наверняка бросила какая-то девчонка, поэтому они мстят за эту боль всему миру. Я просто в шоке. "Не дала в первый же вечер — нафиг!" так быть не должно. Цените себя и любите жизнь. И тянитесь туда, где вас готовы оберегать, защищать и по-настоящему любить, а не учить употреблять наркоту и принимать чужие правила игры», — обратилась она к современным девушкам.

А вы согласны?

Фото: instagram