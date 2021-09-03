Екатерина Волкова призналась, что сталкивалась с непристойными предложениями в свой адрес
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkovihome
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в интервью «Вокруг ТВ» призналась, что ей тоже доводилось быть объектом домогательств, и рассказала, как относится к харассменту в шоу-бизнесе.
«Я считаю, что это свинство и скотство. В любой профессии. Когда человек получает власть и начинает этим пользоваться. Я с этим сталкивалась, но не прямо в лоб. Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб», — признается она и отмечает, что работала после с этими людьми, и отношения были вполне рабочими — неприятный инцидент не вспоминали.
Кроме того, она отметила беспринципность многих людей — некий мужчина требовал взаимности от актрисы, несмотря на то, что она состоит в браке, что очень разозлило артистку и оставил неприятный осадок.
«У меня был один раз момент, когда мне позвонил человек и сказал: "Вы знаете, с вами хочет познакомиться и встретиться такой-то". Я сказала, что не хочу. "Что значит вы не хотите?". "Ну вот так, я замужем". Он говорит: "И что?". Я положила трубку, мне еще несколько раз позвонили, но я сказала: "Вы об этом пожалеете". Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, но был такой момент», — рассказала она.
Сама звезда счастлива в браке со своим супругом Андреем Карповым, с которым воспитывает общую дочь. Муж актрисы тоже успел появиться в сериале «Воронины» в эпизодической роли. Знаменитость призналась, что Карпов нередко критикует ее — в частности, когда дело касается откровенных, на его взгляд, фотосъемок Екатерины.
Фото: Instagram Екатерины Волковой, Global Look Press