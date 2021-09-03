Екатерина Волкова призналась, что сталкивалась с непристойными предложениями в свой адрес

Кроме того, она отметила беспринципность многих людей — некий мужчина требовал взаимности от актрисы, несмотря на то, что она состоит в браке, что очень разозлило артистку и оставил неприятный осадок.

«У меня был один раз момент, когда мне позвонил человек и сказал: "Вы знаете, с вами хочет познакомиться и встретиться такой-то". Я сказала, что не хочу. "Что значит вы не хотите?". "Ну вот так, я замужем". Он говорит: "И что?". Я положила трубку, мне еще несколько раз позвонили, но я сказала: "Вы об этом пожалеете". Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, но был такой момент», — рассказала она.

Сама звезда счастлива в браке со своим супругом Андреем Карповым, с которым воспитывает общую дочь. Муж актрисы тоже успел появиться в сериале «Воронины» в эпизодической роли. Знаменитость призналась, что Карпов нередко критикует ее — в частности, когда дело касается откровенных, на его взгляд, фотосъемок Екатерины.