Екатерина Волкова появилась в утонченном образе француженки в новой фотосессии
Фото: www.instagram.com/volkovihome/?hl=ru
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова продолжает экспериментировать с яркими образами. Сегодня актриса для фотосессии перевоплотилась в настоящую француженку — утонченную и элегантную. Все атрибуты стиля настоящей парижанки на месте — элегантный черный берет и яркая красная помада.
«Часто слышу от вас: "Как вы все успеваете?", «Вы такая сильная", «Откуда столько энергии?" Для многих, наверное, я действительно терминатор, потому что без устали шла к своим целям, никогда не боялась работы и уверенно смотрела в лицо любым испытаниям. Но пару месяцев назад я здорово сдала в моральном плане», — пишет Екатерина в подписи к фотографии.
Не обошлось и без комплиментов от подписчиков, которые обожают наблюдать модные эксперименты Волковой и читать ее посты:
«Ваши посты всегда со смыслом! Спасибо за лайфхаки и советы!», «Неудача свидетельствует лишь о том, что наша решимость добиться успеха была недостаточно сильной... Доброго дня, Катюш», «Вы такая красотка))) Так держать!!», «А еще у меня складывается ощущение, что вы половину жизни проводите на фотосессиях😂 иначе откуда у вас столько шикарных снимков».
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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