Екатерина Волкова появилась в утонченном образе француженки в новой фотосессии

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова продолжает экспериментировать с яркими образами. Сегодня актриса для фотосессии перевоплотилась в настоящую француженку — утонченную и элегантную. Все атрибуты стиля настоящей парижанки на месте — элегантный черный берет и яркая красная помада.

«Часто слышу от вас: "Как вы все успеваете?", «Вы такая сильная", «Откуда столько энергии?" Для многих, наверное, я действительно терминатор, потому что без устали шла к своим целям, никогда не боялась работы и уверенно смотрела в лицо любым испытаниям. Но пару месяцев назад я здорово сдала в моральном плане», — пишет Екатерина в подписи к фотографии.