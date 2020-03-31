Екатерина Волкова показала стильный джинсовый family look с мужем
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Екатерины Волковой
Екатерина Волкова поделилась нежной семейной фотографией.
«Двенадцатый день карантина. Случайно разговорилась с мужем, ничего так мужик оказался... #сидимдома», — пошутила она.
«Катюша, карантин сближает», «Карантин сближает и удивляет», «Вы красивая пара», «Вы так классно смотритесь», «Просто классная фотка», «Фото превосходное! Берегите себя», — комментируют поклонники.
Находясь на самоизоляции, Екатерина посвящает время себе и семье, не забывая наряжаться сама и подбирать красивые комплекты близким.
А вам нравится идея family-lookов?
Фото и видео: Instagram
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