Екатерина Волкова показала стильный джинсовый family look с мужем

«Катюша, карантин сближает», «Карантин сближает и удивляет», «Вы красивая пара», «Вы так классно смотритесь», «Просто классная фотка», «Фото превосходное! Берегите себя», — комментируют поклонники.

Находясь на самоизоляции, Екатерина посвящает время себе и семье, не забывая наряжаться сама и подбирать красивые комплекты близким.

А вам нравится идея family-lookов?