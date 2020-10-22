«Потом все рыдать будем»: Екатерина Вилкова напугала поклонников странным гримом

Подписчики актрисы не оценили страшного макияжа – в комментариях ей пишут, что не узнали ее в таком виде.

«Вот сейчас смешно, а потом как все рыдать будем», «Вилкова красотка! Понимаю, что не в тему сейчас пишу, но вам так идёт красная помада», «Ну, правильно, кто же на улицу ненакрашенной ходит!)», «Идеальная. Не подскажете, какие на вас румяна?», «Красоту ничем не испортить», комментируют подписчики, гадая, для какого из проектов такой образ.