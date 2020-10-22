«Потом все рыдать будем»: Екатерина Вилкова напугала поклонников странным гримом
Фото: www.instagram.com/oldkavilochka/?hl=ru
Подписчики актрисы не оценили страшного макияжа – в комментариях ей пишут, что не узнали ее в таком виде.
«Вот сейчас смешно, а потом как все рыдать будем», «Вилкова красотка! Понимаю, что не в тему сейчас пишу, но вам так идёт красная помада», «Ну, правильно, кто же на улицу ненакрашенной ходит!)», «Идеальная. Не подскажете, какие на вас румяна?», «Красоту ничем не испортить», комментируют подписчики, гадая, для какого из проектов такой образ.
Ранее актриса опубликовала видеозапись со своей подросшей дочкой Павлой. Екатерина показала, как серьезно девочка разговаривает по телефону во время поездки в автомобиле.
«Какая взрослая уже», «Ой какая большая уже», «Какая малышка-Мама», «Такая зайка! Вся в маму», «Красотка!! Павлуня», – пишут поклонники, отмечая, что девочка очень похожа на маму, Правда, у этой теории нашлись и свои противники, уверяющие, что Павла является почти полной папиной копией.
Екатерина Вилкова растит двоих детей от актера Ильи Любимова – дочь Павлу и сына Петра.
Фото и видео: Instagram Екатерины Вилковой
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