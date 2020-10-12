Екатерина Варнава в новой фотосессии появилась в образе мушкетера

Екатерина Варнава опубликовала очень стильную фотосессию – на фотографиях она появилась в образе мушкетера. Звезда Comedy Woman выложила фотографию, на которой она в стильном кожаном костюме темно-зеленого оттенка.

Фотосессия получилась очень необычной — стильной, артистичной и небанальной. В своем посте артистка опубликовал только одну фотографию и сделала подпись на французском языке.