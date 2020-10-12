Екатерина Варнава в новой фотосессии появилась в образе мушкетера
Фото: www.instagram.com/kativarnava/?hl=ru
Екатерина Варнава опубликовала очень стильную фотосессию – на фотографиях она появилась в образе мушкетера. Звезда Comedy Woman выложила фотографию, на которой она в стильном кожаном костюме темно-зеленого оттенка.
Фотосессия получилась очень необычной — стильной, артистичной и небанальной. В своем посте артистка опубликовал только одну фотографию и сделала подпись на французском языке.
Подписчики оценили стильный образ – девушка часто экспериментирует с преображениями и выкладывает результаты в своем микроблоге в Instagram.
«Шпага – существо мистическое, господа. Да-да, фехтование – мистика для благородных людей. Особенно в нынешние времена», «Нереальная.... Красотка. Восхищаюсь Вами!» , «Катюша, как я Вас обожаю! Огненная актриса!», «Страшнее зверя, чем женщина в гневе, нет!» , «Вы прям как Миледи с фильма Три мушкетера», восторгаются подписчики артистки, отметив, что фотографии вышли мистическими.