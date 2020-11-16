«Красота — убойная сила»: Екатерина Варнава примерила шикарный образ в шляпке и с яркой помадой
Фото: www.instagram.com/kativarnava/
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, как настоящая актриса, обожает экспериментировать со стильными и яркими образами, а ее подписчики очень любят наблюдать за ее перевоплощениями.
Сегодня актриса представила свой новый модный эксперимент — Варнава примерила элегантную черную шляпку и образ настоящей аристократки и длинный черный жакет, которые надела без блузки или футболки снизу, но с тонки и изящным поясом. Дополняет образ яркая красная помада на губах.
Такой стиль, эффектный и немного дерзкий, пусть и не совсем характерный для Екатерины, очень ей подошел. Многочисленные похвалы она прочитала в комментариях от своих подписчиков:
«Если быстро пролистать фото вверх-вниз, то шляпа оживает, или это только мне кажется?», «Красота — убойная сила», «Ох, ну красотка», «Какое фото яркое», «Идеальное фото!! Очень вкусное!», «Произведение искусства, а не женщина», «Кто вас так фотографирует? Откуда такие идеи? Шикарные образы!», «Фото супер! Отличный образ», «Искренне, фото просто произведение!!!!! Никогда не устареет классика!!! Отличный вкус!!!», «Вы самая потрясающая девушка, красивая, смешная, утонченная, самая невероятная из тех, кого я встречала, Катенька, вы самая лучшая».
Фото и видео: Instagram Екатерины Варнавы
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