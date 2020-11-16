«Красота — убойная сила»: Екатерина Варнава примерила шикарный образ в шляпке и с яркой помадой

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, как настоящая актриса, обожает экспериментировать со стильными и яркими образами, а ее подписчики очень любят наблюдать за ее перевоплощениями.

Сегодня актриса представила свой новый модный эксперимент — Варнава примерила элегантную черную шляпку и образ настоящей аристократки и длинный черный жакет, которые надела без блузки или футболки снизу, но с тонки и изящным поясом. Дополняет образ яркая красная помада на губах.