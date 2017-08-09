Ролик, снятый за кулисами, появился в блоге актрисы

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев — одни из самых ярких комедийных артистов на отечественной эстраде. Как пишет WMJ.ru, в телешоу Comedy WOMAN Дмитрий питает неразделенную любовь к героине Варнавы.

Сегодня в Instagram Екатерины появилось зажигательное видео, снятое за кулисами одного из мероприятий, где артисты приняли участие в роли ведущих. Пока на сцене пела Вера Брежнева, Екатерина и Дмитрий начали танцевать. «Как не крути - праздник удалсааааааа», —подписала ролик артистка.

«Ого! Вот это классно!», «Шикарно станцевали😍», «А ноги Катюши начинаются от макушки Хрусталева. Здорово 💋», «Вообще огонь я балдееееею)) вы такие классные💃🏼🕺😍», «Молодцы! Так держать!😍», «Отлично!!! Вы неподражаемая пара!!!!!» — восхитились фолловеры в комментариях.

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(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)