Коллеги и поклонники обсуждают «дикую травму» Екатерины Варнавы
В воскресенье, 26 апреля, в эфире шоу «Танцы со звездами» Екатерина Варнава исполнила свой номер, несмотря на серьезную травму. «Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты», — прокомментировал Андрей Малахов, ведущий шоу.
«Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль», — поделился Николай Цискаридзе.
«Очень переживала за @kativarnava с такой дикой травмой», — сочувствует коллеге Мария Ивакова.
«Звезда Comedy Woman получила серьезную травму», «"Еле движется, обколота лекарствами": Екатерина Варнава получила травму», «"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы», — подхватили Интернет-издания.
Поклонники и представители прессы переживают, что артистка может покинуть проект. «Дальнейшее участие Екатерины в шоу оказалось под вопросом», — пишет «СтарХит». «Бравоооо такую Варнаву мы не знаем... слезы из глаз... Екатерина такую как сегодня мы вас не знаем, браво за танец», «Катя как ты себя чувствуешь??? Как нога???», «Катюша, берегите ножку», «Катя, скорейшего выздоравления», «Катя, мы болеем за вашу пару. Вперед и только вперед!!! Вы лучшие», — обращаются к ней подписчики под последним постом в Instagram.
Сама Екатерина пока комментариев не дает, желаем артистке здоровья и скорейшего восстановления!
Фото и видео: Instagram
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