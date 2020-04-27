Коллеги и поклонники обсуждают «дикую травму» Екатерины Варнавы

В воскресенье, 26 апреля, в эфире шоу «Танцы со звездами» Екатерина Варнава исполнила свой номер, несмотря на серьезную травму. «Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты», — прокомментировал Андрей Малахов, ведущий шоу.

«Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль», — поделился Николай Цискаридзе.

«Очень переживала за @kativarnava с такой дикой травмой», — сочувствует коллеге Мария Ивакова.

«Звезда Comedy Woman получила серьезную травму», «"Еле движется, обколота лекарствами": Екатерина Варнава получила травму», «"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы», — подхватили Интернет-издания.