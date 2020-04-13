Екатерина Стриженова в милом видео показала подросшего 2-летнего внука
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Фото: Instagram
Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова души не чает в единственном внуке Пете, которого ей подарила старшая дочь. Анастасия с супругом и мужем живут в Нью-Йорке, а бабушка с дедушкой видятся с ним так часто, как позволяют их плотные рабочие графики.
Екатерина Стриженова в милом видео, показала, как подрос Петя, которому в апреле исполнилось 2 года.
«Ах, какой хороший мальчонка! Петр, удачи тебе во всех мечтах!», «Милаш», «Ангелочек», «Какой симпатяга», — отметили в комментариях поклонники семьи Стриженовых.
Напомним, Екатерина Стриженова уже больше 30 лет замужем за актером и режиссером Александром Стриженовым. У супругов есть две дочери — Анастасия и Александра.
Фото и видео: Instagram
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