Екатерина Стриженова в милом видео показала подросшего 2-летнего внука

Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова души не чает в единственном внуке Пете, которого ей подарила старшая дочь. Анастасия с супругом и мужем живут в Нью-Йорке, а бабушка с дедушкой видятся с ним так часто, как позволяют их плотные рабочие графики.

Екатерина Стриженова в милом видео, показала, как подрос Петя, которому в апреле исполнилось 2 года.