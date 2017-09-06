Екатерина Стриженова не любит экспериментировать со внешностью и годами остается верна своему имиджу.

Но, похоже, пришла пора перемен. Так накануне ведущая распрощалась со своими локонами и сделала удлиненное каре. В своем блоге ведущая опубликовала несколько видео, показав свое преображение.

«Отрезали все лишнее!», — подписала она.

Смену имиджа Стриженова доверила личному стилисту Ольги Орловой Евгению Кривенко, с которым певицу связывает не только работа, но и теплые дружеские отношения.

«Спасибо @olgaorlova1311 -отпустила своего стилиста по причёскам @Krivenko_evgeny сделать мне стрижку!!!», — поблагодарила ведущая подругу.

Подписчики по достоинству оценили новый образ Екатерины, осыпав ее комплиментами: «Вам очень идёт!!! Вы такая красавица!», «Екатерина, вам так классно», «Очень круто!», «Надо иногда меняться», «Вы такая красивая».

А вам понравилось преображение Екатерины?

Фото: instagram