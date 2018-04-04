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Екатерина Стриженова похвасталась шикарным подарком от мужа на юбилей

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Фото из Instagram Екатерины Стриженовой
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Звезда Первого канала рассказала, чем Александр Стриженов порадовал ее на 50-летие.

20 марта Екатерина Стриженова отпраздновала свое 50-летие. В интервью с Андреем Малаховым телезвезда рассказала о шикарном подарке мужа.

«Вечером, после работы, Саша отвез меня на 84-й этаж башни "Око" в "Москва-Сити", где собрал самых близких друзей (с которыми из-за плотного графика я уже несколько лет не виделась) и устроил волшебный вечер в японском стиле. Япония — моя давняя мечта, на юбилей муж подарил путешествие в эту удивительную страну, и мы в ближайшие каникулы туда обязательно отправимся», — похвасталась Екатерина.

В прошлом году Александр подарил жене романтическую поездку на выходные в Венецию.

Фото: instagram

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