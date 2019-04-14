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Екатерина Стриженова нежно поздравила старшую дочь с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Стриженова

Фото: Instagram Екатерины Стриженовой
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Телеведущая показала редкое фото со старшей дочерью.

Сегодня, 14 апреля, Анастасия, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, отмечает день рождения. В честь праздника знаменитая мама показала редкое совместное фото с именинницей. «С Днём рождения,моё солнце! Моя радость! Моё счастье!» — подписала снимок Екатерина.

«Какая теплая фотография», «Папина доча», «Копия папы», «У таких прекрасных родителей рождаются только такие идеальные дети!», «Поздравляю 💐💐папина копия…», «Какое поразительное сходство с Олегом Стриженовым, надо же, внучка похожа на деда, здорово», «Как две подружки!», «Очень милое солнечное фото...А дочка , папина...счастья всем вам!» — написали подписчики.

Напомним, в минувшем году Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой – у ее старшей дочери и ее супруга, Петра Грищенко, родился сын Петр. Отметим, что у Екатерины и Александра Стриженовых также есть младшая дочь, Александра, которая сейчас учится в МГУ.

Больше о семье Екатерины Стриженовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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