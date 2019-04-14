Екатерина Стриженова нежно поздравила старшую дочь с днем рождения

«Какая теплая фотография», «Папина доча», «Копия папы», «У таких прекрасных родителей рождаются только такие идеальные дети!», «Поздравляю 💐💐папина копия…», «Какое поразительное сходство с Олегом Стриженовым, надо же, внучка похожа на деда, здорово», «Как две подружки!», «Очень милое солнечное фото...А дочка , папина...счастья всем вам!» — написали подписчики.

Напомним, в минувшем году Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой – у ее старшей дочери и ее супруга, Петра Грищенко, родился сын Петр. Отметим, что у Екатерины и Александра Стриженовых также есть младшая дочь, Александра, которая сейчас учится в МГУ.