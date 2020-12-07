Екатерина Стриженова нежно поздравила мужа с именинами и поделилась совместным фото

Екатерина Стриженова поздравила своего супруга Александра с именинами и поделилась в своем блоге милой фотографией из личного архива – Екатерина и Александр проводят время на даче, а в руках у Екатерины – букет полевых цветов.

«С Именинами поздравляю всех Александров ! Как показывает жизнь, на земле много достойных мужчин носят это имя!!!», – пишет Екатерина в подписи к публикации.

Поклонники присоединились к поздравлениям и сделала комплименты паре, а также поздравили телеведущую с днем ангела, именинами Екатерин:

«А 7 декабря день святой Екатерины! И вас стало быть с именинами!», «Вы лучшие», «Ребята, вы такие классные! Ваша семя просто пример для подражания», «Поздравляем Александра с именинами! А завтра у Катерин день Ангела! Заранее поздравляю Вас! Как у вашей пары всё гармонично!», «Чудесная фотография! Чудесные вы!», «Самая лучшая семейная фотография. Ребята, как говорит Лёня Якубович-"Дай, вам Бог... », «Ути-пути, мои пупсики! Поздравляю обоих, даже троих с именинами! Любим и обнимаем , а так же расцеловываем», «И Вашему Александру быть всегда рядом в добром здравии! Долголетия и благополучия ему и Вам!!», «Красивые, талантливые, интересные, культурные, образованные и очень приятные! Это все про Вас, восхищаюсь Вами!».