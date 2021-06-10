Екатерина Одинцова рассказала о жизни «вечной любовницы», которая помешала карьере

«Помню, как Боря попросил Александра Цекало, который тогда руководил СТС, принять меня на собеседование по работе. Так неприятно мне не было никогда в жизни. Цекало смотрел на меня с недоверием, разговаривал с подковыркой, а в конце собеседования добавил: «У нас тут надо не просто красавицей ходить, а ещё и работать, корона не упадёт с головы?». Я ушла с неприятным осадком и больше Борю о помощи с работой не просила».

Позже ей пришлось снова встретиться с Цекало.

«Перед началом прогона, я подошла проверить, всё ли ему понятно в тексте. Он спросил, кто написал все эти классные шутки. Я скромно призналась, что это моё творчество. «Вот я дебил, не взял тебя тогда на работу! Думал - очередная протеже, красивая тёлка, работать не заставишь! Мой тебе совет, Катя: никогда не пользуйся в карьере протекцией влюблённых мужчин. Это только мешает оценить твои таланты, а их у тебя полно! Сценарий - огонь!». В тот вечер Цекало в паре с Иваном Ургантом шутили со сцены моими шутками, а я кайфовала от того, что этот успех мне никто не принёс на блюдце. И никто не сможет отнять!»