Екатерина Одинцова рассказала о жизни «вечной любовницы», которая помешала карьере
Екатерина Одинцова была преданным партнером для Немцова и родила ему двоих детей. Ради любви она пожертвовала своей карьерой – она потеряла работу из-за связей с ним. В своем блоге она рассказала о роли «вечной любовницы».
«Я родила двоих детей от мужчины, который на мне так и не женился. Я с трудом осваивалась в Москве: после успеха и процветания в родном Нижнем Новгороде никак не могла найти достойную работу в столице. С ведущей ночных выпусков новостей НТВ меня попросили уволиться, узнав о моих отношениях с Немцовым. На мой изумленный вопрос, какая связь между моей интимной жизнью и работой в эфире, Киселев терпеливо пояснил: «Катя, если вам принесут неприятную новость о Немцове и вы должны будете ее в прямом эфире прочитать, Вы его предупредите заранее?» – пишет Екатерина.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @odintsovaprtrend
Попытки устроиться на работу снова, даже с помощью Немцова, успехом не увенчались.
«Помню, как Боря попросил Александра Цекало, который тогда руководил СТС, принять меня на собеседование по работе. Так неприятно мне не было никогда в жизни. Цекало смотрел на меня с недоверием, разговаривал с подковыркой, а в конце собеседования добавил: «У нас тут надо не просто красавицей ходить, а ещё и работать, корона не упадёт с головы?». Я ушла с неприятным осадком и больше Борю о помощи с работой не просила».
Позже ей пришлось снова встретиться с Цекало.
«Перед началом прогона, я подошла проверить, всё ли ему понятно в тексте. Он спросил, кто написал все эти классные шутки. Я скромно призналась, что это моё творчество. «Вот я дебил, не взял тебя тогда на работу! Думал - очередная протеже, красивая тёлка, работать не заставишь! Мой тебе совет, Катя: никогда не пользуйся в карьере протекцией влюблённых мужчин. Это только мешает оценить твои таланты, а их у тебя полно! Сценарий - огонь!». В тот вечер Цекало в паре с Иваном Ургантом шутили со сцены моими шутками, а я кайфовала от того, что этот успех мне никто не принёс на блюдце. И никто не сможет отнять!»
Фото: Instagram Екатерины Одинцовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!