Екатерина Одинцова рассказала о последствиях страшной аварии: «Был разрыв сонной артерии»

Екатерина Одинцова 27 лет назад серьезно пострадала в аварии — у нее был разрыв сонной артерии в голове. Медикам удалось спасти женщину, но для поддержания жизни ей нужно сделать операцию.

«Мне установили баллон, закрывший место разрыва. Срок его службы — 20-25 лет. В 2015 году обнаружили, что возле баллона, который со временем сдулся, образовалась аневризма. Если она лопнет, есть два варианта: смерть или экстренная операция с шансами успеть.

Перед пандемией мне назначили повторную операцию с установкой стента, который устранил бы эту проблему. Тут риск летального исхода был всего 3%, но я так и не смогла решиться, дважды откладывала операцию: то внук родился, то дочке надо было школу окончить, и я не хотела подвергать ее стрессу в выпускном классе», — написала Одинцова в блоге.