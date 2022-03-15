Екатерина Одинцова рассказала о последствиях страшной аварии: «Был разрыв сонной артерии»
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Екатерина Одинцова 27 лет назад серьезно пострадала в аварии — у нее был разрыв сонной артерии в голове. Медикам удалось спасти женщину, но для поддержания жизни ей нужно сделать операцию.
«Мне установили баллон, закрывший место разрыва. Срок его службы — 20-25 лет. В 2015 году обнаружили, что возле баллона, который со временем сдулся, образовалась аневризма. Если она лопнет, есть два варианта: смерть или экстренная операция с шансами успеть.
Перед пандемией мне назначили повторную операцию с установкой стента, который устранил бы эту проблему. Тут риск летального исхода был всего 3%, но я так и не смогла решиться, дважды откладывала операцию: то внук родился, то дочке надо было школу окончить, и я не хотела подвергать ее стрессу в выпускном классе», — написала Одинцова в блоге.
После операцию пришлось вновь отложить — началась пандемия коронавируса. Шанс подхватить ковид был велик, а он увеличивает смертность при подобной операции на 100%.
«И вот только я собралась на операцию — тут новый коллапс. В России установка такого стента входит в ОМС, но он дорогой и импортный. И пока непонятно, будет ли на него квота. Он и до коллапса стоил под 2 млн рублей. Эх, дотянула… В общем, сижу и думаю, что меня ждет в будущем. Так что на фоне общей турбулентности у меня тоже свой маленький ураган, — поделилась она эмоциями. — Буду лететь через грозу, вариантов нет. Но пока только выстраиваю маршрут, пытаюсь облететь опасные зоны».
Подписчики пожелали Екатерине выздоровления, отметив, что все будет хорошо. Но она откровенно призналась, что боится операции.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Global Look press, Starface