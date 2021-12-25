Екатерина Малафеева тяжело переживает развод с известным футболистом: «Больше так не могу»

Диджей рассказала, что несколько дней не может прийти в себя и постоянно плачет. «Слезы текли ручьем и до сих пор накрывает, когда остаюсь наедине, как сейчас. Но, как и в любой истории, жизнь — это череда событий черных и белых».

Неожиданное решение футболиста развестись, стало настоящим ударом для матери его младшего сына Алекса. Пара Екатерины и Вячеслава казалась идеальной, пока в прошлом году в семье не случилась беда — супруга спортсмена потеряла ребенка, будучи беременной. После выкидыша счастливый брак дал трещину и, судя по всему, супругам не удалось преодолеть горе. «Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — писал Вячеслав в своем Instagram.

Напомним, что Екатерина и Вячеслав Малафеевы поженились в 2012 году. Незадолго до этого спортсмен потерял в автокатастрофе свою первую жену Марину, которая подарила ему двоих детей: Максима и Ксюшу.