Екатерина Климова взорвала Instagram шикарным платьем принцессы: «Роскошная и коварная»
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Екатерина Климова очаровала свих поклонников шикарным вечернем образом в преддверии новогодних праздников.
Актриса опубликовала в своем Instagram пост в платье настоящей принцессы — наряд пошит из переливающейся зеленой ткани, а главной изюминкой фасона являются роскошные рукава-фонарики. На платье также имеется эффектный разрез, который демонстрирует стройные ножки актрисы. Еще один акцент образа — яркие красные туфельки.
«Что будем смотреть на выходных? Сейчас я могу себе позволить смотреть не только фильмы, но и сериалы. Досматриваем «Отыграть назад». Если кто не видел ещё - рекомендую. И конечно же «Ход королевы»!», — советует Климова.
Поклонники звезды рассыпались в комплиментах по поводу ее образа, а также отметили стройные ножки Екатерины:
«Ах, Екатерина! Какая же Вы все таки волшебная Женщина! Мои самые искренние комплименты!», «Роскошная, коварная, просто куколка», «Екатерина, вы необыкновенная красавица, восхищаюсь вами», «Обалденные ножки!», «Какая вы потрясающая, ну просто огонь».
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой
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