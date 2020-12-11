Екатерина Климова взорвала Instagram шикарным платьем принцессы: «Роскошная и коварная»

Екатерина Климова очаровала свих поклонников шикарным вечернем образом в преддверии новогодних праздников.

Актриса опубликовала в своем Instagram пост в платье настоящей принцессы — наряд пошит из переливающейся зеленой ткани, а главной изюминкой фасона являются роскошные рукава-фонарики. На платье также имеется эффектный разрез, который демонстрирует стройные ножки актрисы. Еще один акцент образа — яркие красные туфельки.

«Что будем смотреть на выходных? Сейчас я могу себе позволить смотреть не только фильмы, но и сериалы. Досматриваем «Отыграть назад». Если кто не видел ещё - рекомендую. И конечно же «Ход королевы»!», — советует Климова.