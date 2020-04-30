Екатерина Климова впечатлилась новой фотосессией своей 18-летней дочери: «В кого ты такая красивая?»

Екатерина Климова растит четверых детей — двух дочерей Лизу и Беллу и двоих сыновей Матвея и Корнея.

Старшая наследница актрисы — 18-летняя Елизавета стала настоящей красавицей. Поклонники Екатерины часто сравнивают ее с дочерью: обе красивые, а многодетная мать еще и выглядит молодо.

Елизавета опубликовала в Instagram кадры новой фотосессии, и ее знаменитая мать одной из первых оценила работу, написав с юмором: «В кого же ты такая красивая?»