Екатерина Климова впечатлилась новой фотосессией своей 18-летней дочери: «В кого ты такая красивая?»
Фото: Instagram
Екатерина Климова растит четверых детей — двух дочерей Лизу и Беллу и двоих сыновей Матвея и Корнея.
Старшая наследница актрисы — 18-летняя Елизавета стала настоящей красавицей. Поклонники Екатерины часто сравнивают ее с дочерью: обе красивые, а многодетная мать еще и выглядит молодо.
Елизавета опубликовала в Instagram кадры новой фотосессии, и ее знаменитая мать одной из первых оценила работу, написав с юмором: «В кого же ты такая красивая?»
Фото: Instagram
Напомним, что детей Екатерина родила от троих мужей. Отец Лизы — ювелир Илья Хорошилов, отец сыновей — актер Игорь Петренко, а младшей дочки Беллы — актер Гела Месхи. Последний развод актриса пережила в 2019 году. Через несколько месяцев после расставания с молодым мужем, Екатерина призналась, что у нее просто не оставалось на него сил, отметив, что всю энергию тратит на работу.
Фото и видео: Instagram
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