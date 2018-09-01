logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Екатерина Климова, Татьяна Навка и другие звезды поздравили с началом учебного года

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Фото из Instagram Татьяны Навки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня, в первый день осени, в школах прозвенел первый звонок.

В честь начала нового учебного года многие отечественные звезды поделились в Instagram школьными фотографиями и воспоминаниями. Например, Татьяна Навка и Равшана Куркова предложили подписчикам найти их на черно-белых фотоснимках.

Алика Смехова и Татьяна Буланова проводили сыновей в пятый класс, Софи Кальчева — в седьмой, а Любовь Толкалина в честь последнего первого школьного сентября дочери Маши показала ее самое первое: «1 раз в первый класс !!! а сегодня - Первый раз в последний класс! Как сказала на первом родительском собрании наша любимая учительница Шилина Ольга Ивановна, так и случилось! Оглянуться не успели, а они из пульпулек вымахали и теперь вот так вот за руку уже никуда не отведешь... Можешь только поддержать. Во всем... безоговорочно.... Я поддерживаю и для этого я существую. Ученье - свет!!!! Со светлым праздником! с Днем знаний!!!!».

Екатерина Климова поделилась кадром со всеми детьми, лаконично подписав его: «Ура». Стоит отметить, что актриса и ее младшая дочь выбрали наряды, отлично сочетающиеся по цвету с формой школы, в которой учатся ее старшие дети.

«С Днём Знаний мои дорогие 📚🧐 Жизнь — это постоянное движение - век живи, век учись☝️ Уважаю людей, которые постоянно самосовершенствуются)! Всем удачи в новом учебном году», — написала Нюша под своим школьным фото.

«Ну вот и первое сентября! Я так хотела показать вам фотографию моего первого класса, но, к сожалению, она не сохранилась...Впереди столько нового, интересного и не очень, нужного и муторного...Честно вам скажу, для меня школа была таким серьезным испытанием! Было очень тяжело! Думаю все из-за того, что я ко всему относилась ответственно, уважала учителей, ловила каждое их слово, боялась разочаровать, а главное знала, что прежде всего - это нужно мне. Хочу пожелать, чтобы родители смогли объяснить своему ребенку процесс учебы правильно, чтобы ребенок получал удовольствие от знаний, от общения с одноклассниками и учителями! В добрый путь! — вспомнила Юлия Савичева.

Моё самое первое сентября было уже так давно... И вот спустя много лет, я с каждым годом понимаю все больше и сильнее, какое же это было прекрасное время. Нет ничего прекраснее той поры. Но почему мир так устроен, что, когда это есть, мы это не понимаем и не ценим 😭. И лишь окунувшись во взрослую, сложную жизнь, мы только начинаем все осознавать. И ведь маленькие ещё все торопились вырасти, пытались зачем-то казаться старше... Эх... Годы идут, и в памяти остаётся, к сожалению, все меньше воспоминаний. И только благодаря немногочисленным фотографиям можно вернуться в то время и в ту беззаботную атмосферу детства, которая больше никогда не повторится... Всех первоклашек и их родителей поздравляю с Днём знаний! 📚❤️», — написала Инна Маликова.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
«Любовь моя»: муж Леры Кудрявцевой показал трогательное фото с дочкой
Скромные алименты и ценные подарки: Фрейя Зильбер рассказала, как семья Марии Шукшиной заботится о наследнике