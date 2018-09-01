Екатерина Климова, Татьяна Навка и другие звезды поздравили с началом учебного года

«Ну вот и первое сентября! Я так хотела показать вам фотографию моего первого класса, но, к сожалению, она не сохранилась...Впереди столько нового, интересного и не очень, нужного и муторного...Честно вам скажу, для меня школа была таким серьезным испытанием! Было очень тяжело! Думаю все из-за того, что я ко всему относилась ответственно, уважала учителей, ловила каждое их слово, боялась разочаровать, а главное знала, что прежде всего - это нужно мне. Хочу пожелать, чтобы родители смогли объяснить своему ребенку процесс учебы правильно, чтобы ребенок получал удовольствие от знаний, от общения с одноклассниками и учителями! В добрый путь! — вспомнила Юлия Савичева.

Моё самое первое сентября было уже так давно... И вот спустя много лет, я с каждым годом понимаю все больше и сильнее, какое же это было прекрасное время. Нет ничего прекраснее той поры. Но почему мир так устроен, что, когда это есть, мы это не понимаем и не ценим 😭. И лишь окунувшись во взрослую, сложную жизнь, мы только начинаем все осознавать. И ведь маленькие ещё все торопились вырасти, пытались зачем-то казаться старше... Эх... Годы идут, и в памяти остаётся, к сожалению, все меньше воспоминаний. И только благодаря немногочисленным фотографиям можно вернуться в то время и в ту беззаботную атмосферу детства, которая больше никогда не повторится... Всех первоклашек и их родителей поздравляю с Днём знаний! 📚❤️», — написала Инна Маликова.