1 сентября многие звезды кино и телевидения пришли вместе со своими детьми на торжественную линейку.

Многодетная мама Екатерина Климова тоже проводила своих чад в школу. Но не одна, а в компании своих экс-супругов.

Первый муж актрисы Илья Хорошилов решил в этот день поддержать их общую дочь Елизавету.

А второй супруг артистки Игорь Петренко провел время с сыновьями Корнеем и Матвеем.

Напомним, что в 2015 году Екатерина Климова вышла замуж за коллегу по фильму «Волчье солнце» Геллу Месхи, в браке с которым у актрисы родилась дочь Бэлла.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Июл 1 2017 в 1:27 PDT