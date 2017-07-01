Екатерина Климова сходила на школьную линейку вместе с бывшими мужьями
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1 сентября многие звезды кино и телевидения пришли вместе со своими детьми на торжественную линейку.
Многодетная мама Екатерина Климова тоже проводила своих чад в школу. Но не одна, а в компании своих экс-супругов.
Первый муж актрисы Илья Хорошилов решил в этот день поддержать их общую дочь Елизавету.
А второй супруг артистки Игорь Петренко провел время с сыновьями Корнеем и Матвеем.
Напомним, что в 2015 году Екатерина Климова вышла замуж за коллегу по фильму «Волчье солнце» Геллу Месхи, в браке с которым у актрисы родилась дочь Бэлла.
Фото: instagram.com