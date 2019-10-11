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Климова с дочерью, Лядова с Вдовиченковым, Лазарев и другие звезды на открытии модного бутика

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова с дочерью

Фото: Пресс-служба

В Галереях «Времена Года» распахнул свои двери новый фирменный монобутик итальянской марки Emporio Armani.

На вечеринке в честь открытия нового бутика собрались истинные поклонники и друзья марки. Среди них – Екатерина Климова, Сергей Лазарев, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Лиза Пескова, Екатерина Вуличенко, Юля Хлынина и многие другие.

Новая концепция пространства спроектирована самим Джорджо Армани совместно с командой архитекторов. Акцент сделан на материалах и цветовых сочетаниях: светлый деревянный пол гармонично контрастирует с черным потолком, разбитым на большие светящиеся островки с геометрическими узорами, и белыми стенами. Присутствующие в декоре светлые тона подчеркивают особенности новой коллекции. В магазине представлен полный ассортимент мужской и женской коллекции одежды и аксессуаров, включая часы, очки и ароматы.

Фото и видео: Instagram

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