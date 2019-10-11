Климова с дочерью, Лядова с Вдовиченковым, Лазарев и другие звезды на открытии модного бутика

На вечеринке в честь открытия нового бутика собрались истинные поклонники и друзья марки. Среди них – Екатерина Климова, Сергей Лазарев, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Лиза Пескова, Екатерина Вуличенко, Юля Хлынина и многие другие.

Новая концепция пространства спроектирована самим Джорджо Армани совместно с командой архитекторов. Акцент сделан на материалах и цветовых сочетаниях: светлый деревянный пол гармонично контрастирует с черным потолком, разбитым на большие светящиеся островки с геометрическими узорами, и белыми стенами. Присутствующие в декоре светлые тона подчеркивают особенности новой коллекции. В магазине представлен полный ассортимент мужской и женской коллекции одежды и аксессуаров, включая часы, очки и ароматы.