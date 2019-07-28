Екатерина Климова провела вечер с 17-летней дочерью и возлюбленной бывшего мужа

Мужчины дружбе не помеха — так, вероятно, считает актриса Екатерина Климова. Она поддерживает теплые отношения с коллегой Еленой Бирюковой несмотря на то, что та стала избранницей ее бывшего мужа — ювелира Ильи Хорошилова.
У Екатерины и Ильи растет общая дочь Елизавета, сейчас ей уже 17 лет. Субботним вечером все вместе — две подруги и девочка — вышли на прогулку.
Всего у Екатерины Климовой четверо детей. Не так давно она рассталась с отцом своей трехлетней дочки Беллы — актером Гелой Месхи. Бывшие супруги уже оформили развод, но отказываются комментировать это событие.
У Елены Бирюковой и Ильи Хорошилова есть дочь Аглая, она родилась в 2012 году. Влюбленные вместе более десяти лет, но свадьбу, насколько известно СМИ, пока не играли.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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