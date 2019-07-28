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Екатерина Климова провела вечер с 17-летней дочерью и возлюбленной бывшего мужа

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Бирюкова и Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой
Екатерина Климова поддерживает теплые отношения с Еленой Бирюковой.

Мужчины дружбе не помеха — так, вероятно, считает актриса Екатерина Климова. Она поддерживает теплые отношения с коллегой Еленой Бирюковой несмотря на то, что та стала избранницей ее бывшего мужа — ювелира Ильи Хорошилова.

У Екатерины и Ильи растет общая дочь Елизавета, сейчас ей уже 17 лет. Субботним вечером все вместе — две подруги и девочка — вышли на прогулку.

Всего у Екатерины Климовой четверо детей. Не так давно она рассталась с отцом своей трехлетней дочки Беллы — актером Гелой Месхи. Бывшие супруги уже оформили развод, но отказываются комментировать это событие.

У Елены Бирюковой и Ильи Хорошилова есть дочь Аглая, она родилась в 2012 году. Влюбленные вместе более десяти лет, но свадьбу, насколько известно СМИ, пока не играли.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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