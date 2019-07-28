Екатерина Климова провела вечер с 17-летней дочерью и возлюбленной бывшего мужа

Мужчины дружбе не помеха — так, вероятно, считает актриса Екатерина Климова. Она поддерживает теплые отношения с коллегой Еленой Бирюковой несмотря на то, что та стала избранницей ее бывшего мужа — ювелира Ильи Хорошилова.

У Екатерины и Ильи растет общая дочь Елизавета, сейчас ей уже 17 лет. Субботним вечером все вместе — две подруги и девочка — вышли на прогулку.