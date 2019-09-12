Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Тайна печати дракона»

Первыми оценить картину пришли Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Снигирь, Анастасия Меськова и другие звезды. Также на премьере появились Анна Чурина и Юрий Колокольников, снявшиеся в фильме вместе с голливудскими знаменитостями.
По сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
Фильм «Тайна печати дракона» выходит на российские экраны 19 сентября. Купить билеты можно здесь.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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