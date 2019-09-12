Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Тайна печати дракона»

По сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Фильм «Тайна печати дракона» выходит на российские экраны 19 сентября. Купить билеты можно здесь.