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Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Снигирь и другие звезды на премьере фильма «Тайна печати дракона»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина и Александр Стриженовы

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера приключенческого фильма «Тайна печати дракона» режиссера Олега Степченко, гдавные роли в котором сыграли Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

Первыми оценить картину пришли Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Снигирь, Анастасия Меськова и другие звезды. Также на премьере появились Анна Чурина и Юрий Колокольников, снявшиеся в фильме вместе с голливудскими знаменитостями.

По сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Фильм «Тайна печати дракона» выходит на российские экраны 19 сентября. Купить билеты можно здесь.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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