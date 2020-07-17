Екатерина Гусева впечатлила поклонников образом для роли императрицы: «Как вам идет!»

Екатерина Гусева снимается в новом фильме, и ей досталась роль Екатерины Великой. Актриса поделилась с подписками фотографиями со съемочной площадки. На фото Гусева показала себя в образе императрицы и получила немало комплиментов.

«В Петергофе на съемках фильма о жизни Екатерины II в Китайском дворце. Картина будет выполнена в VR-формате и станет уникальным путешествием во времени, а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме», — рассказывала ранее актриса.