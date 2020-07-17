Екатерина Гусева впечатлила поклонников образом для роли императрицы: «Как вам идет!»
Фото: Starface
Екатерина Гусева снимается в новом фильме, и ей досталась роль Екатерины Великой. Актриса поделилась с подписками фотографиями со съемочной площадки. На фото Гусева показала себя в образе императрицы и получила немало комплиментов.
«В Петергофе на съемках фильма о жизни Екатерины II в Китайском дворце. Картина будет выполнена в VR-формате и станет уникальным путешествием во времени, а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме», — рассказывала ранее актриса.
«Сложно... Но вы, Екатерина, это сделаете! Передать ее натуру, стать, величие, сочетание ума и характера... Примерить образ женщины, которой она являлась — это искусство! Очень ждем ваше Величество!», «Как вам идет образ императрицы», «Я вас обожаю», «По истине настоящая императрица, Катюша, во всех ты, душенька, нарядах хороша. Восхищаюсь просто», «Екатерина Гусева тоже Великая, только в наше время!», «Вам очень идет этот образ», — написали Гусевой комплименты.
Екатерина Гусева снялась более чем в 70 фильмах. Известность ей принесли роли в таких картинах, как «Бригада», «На Верхней Масловке», «Есенин», «Охота на Изюбря».
Фото и видео: Instagram Екатерины Гусевой, Starface
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