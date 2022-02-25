Екатерина Гусева рассказала о жизни за кадром: «Я не тащу домой работу»

Звезда «Бригады» призналась, что в ее доме не принято обсуждать ее профессиональные достижения. Для родных она просто заботливая мама и любящая жена, а известная актриса она только на площадке. «Нам есть что обсудить, кроме моего творчества. Не тащу я домой работу», — добавила Екатерина.

В «Караване историй» Екатерина Гусева рассказала, что иногда ей надоедает повышенное внимание к своей персоне и она отказывает людям на улице, которые просят о фотографии или автографе. Ее близкие, напротив, испытывают гордость, когда их маму или жену узнают фанаты. «Муж никогда не раздражался из-за того, что к нам подходили на улице. Наоборот, говорит: «Ладно тебе, Гусева, иди сфотографируйся! Сделай людям приятное. Жалко что ли?» — вспоминает актриса.

Напомним, что Екатерина Гусева состоит в браке с Владимиром Абашкиным уже больше 25 лет. Артистка счастлива в отношениях с мужем и говорит, что за эти годы они стали единым целым. Семья для нее стоит на первом месте. «Знаете, вот утром обнимемся, разбежимся по работам, и этого тепла хватает до обеда, а дальше уже начинаешь скучать. Бесценное ощущение. А все остальное приложится», — считает звезда.