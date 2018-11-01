«Брат с сестрой»: Екатерина Гусева показала редкое фото взрослого красавца-сына

Поклонники восхитились правильными чертами юноши и отметили, что пара на фото выглядит скорее как брат с сестрой, а не как мама с сыном.

«Поздравляю!!!», «Вот это дядька», «Господи! Не верится! У такой юной мамы такой взрослый сын», «Брат с сестрой», «Я в шоке! Здоровья вам обоим!!!!», «Обалдеть, я думала у вас малыши! поздравляю от души», «Я думал брат», «Чудеса! И маме, и сыну 20», «Не верится что он такой взрослий уже. Рядом с вами он виглядит как брат ваш», «Вы и правда смотритесь даже не ровесницей, а младшей сестрой», «Сложно догадаться, что мама», — обсуждают они.

Фото: instagram