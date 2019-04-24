Екатерина Гусева и Зара пришли с сыновьями на московскую премьеру фильма «Мстители: Финал»

Фильм гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан. Одними из первых зрителей картины в России стали Ирина Горбачева, Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Любовь Аксенова, Зара, Полина Ауг, Евгений Березин, Екатерина Гусева, Карина Андоленко, Александр Олейников и другие.
MARVEL представляет самый ожидаемый фильм киновселенной: завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире! Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку. Главные роли в фильме сыграли Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон. В российский прокат картина выходит 29 апреля.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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