Екатерина Гусева и Зара пришли с сыновьями на московскую премьеру фильма «Мстители: Финал»

MARVEL представляет самый ожидаемый фильм киновселенной: завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире! Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку. Главные роли в фильме сыграли Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон. В российский прокат картина выходит 29 апреля.