Екатерина Гордон нелестно высказалась о бывшем муже: «Жаль, что носишь мою фамилию»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Екатерина Гордон в 2000 году познакомилась со своим первым мужем Александром Гордоном. Пара быстро поженилась, чем наделала много шума. Люди негодовали, ведь Александр был старше Екатерины на 17 лет. Однако невесту это нисколько не смущало. Девушка с радостью взяла фамилию мужа и даже после развода продолжает ее носить. Теперь «Катя Гордон» — это ее личный бренд.
В интервью Юлии Меньшовой Екатерина призналась, что ей стыдно за бывшего мужа. Она считает, что Гордона испортил Первый канал. «У него сбита система координат», — добавила звезда.
Ранее Екатерина публиковала в Instagram-аккаунте пост, в котором высказывала свое недовольство поведением экс-супруга. «Это абсолютное дно», — считает Екатерина. По ее мнению, от профессионала своего дела и талантливого человека не осталось и следа, а всему виной руководство Первого канала. Ведь они допускают и поощряют весь тот ужас, который Александр вытворяет в эфире программы «Мужское/Женское» ради повышения рейтингов. «Да, я считаю, что Гордона убил Первый канал», — заявила Екатерина. В интервью Катя обратилась к бывшему мужу со словами: «Мне стыдно, что ты носишь мою фамилию».
Со вторым мужем у Екатерины отношения тоже не сложились. В 2011 году она вышла замуж за адвоката Сергея Жорина, однако брак развалился. У Сергея и Екатерины есть общий сын. Юлия Меньшова поинтересовалась, почему Екатерина Гордон испытывает такой негатив к экс-супругу и оскорбляет его на всю страну. Речь о том, что в интервью на канале «Алена, блин!» Екатерина позволяла себе нелестно высказываться о Сергее. Во время программы Гордон называла бывшего мужа «Жопин». «Это неоспоримый, некрасивый косяк на всю мою жизнь. Тут я даже не знаю, в чем и оправдаться. Это точно плохо», — прокомментировала свое поведение женщина.
По словам Екатерины, она сожалеет о своих словах. «В той ситуации, после очередной пакости в свой адрес, мне хотелось отомстить», — объяснила свой поступок блондинка. Екатерина заверила, что не допустит повторения такой ситуации, поскольку не хочет, чтобы ее старший сын участвовал в разборках родителей. Сыну она объясняет: «Дань, есть вот отношения твои с папой. У нас вот все пошло не по плану. У нас есть друг к другу большие претензии».
С отцом своего второго ребенка Екатерина поддерживает дружеские отношения. У Екатерины Гордон есть сын Серафим от бизнесмена из списка Forbes, фамилию которого она предпочитает не называть.
«Серафим дружит, общается с папой. Конфликта нет вообще никакого. Если спрашивают, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, я скажу, что сто процентов», — добавила Екатерина. Она рада, что хотя бы с одним мужчиной получилось договориться обо всем без судов и скандалов.
Фото и видео: Instagram