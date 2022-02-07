Екатерина Гордон нелестно высказалась о бывшем муже: «Жаль, что носишь мою фамилию»

Екатерина Гордон в 2000 году познакомилась со своим первым мужем Александром Гордоном. Пара быстро поженилась, чем наделала много шума. Люди негодовали, ведь Александр был старше Екатерины на 17 лет. Однако невесту это нисколько не смущало. Девушка с радостью взяла фамилию мужа и даже после развода продолжает ее носить. Теперь «Катя Гордон» — это ее личный бренд.

В интервью Юлии Меньшовой Екатерина призналась, что ей стыдно за бывшего мужа. Она считает, что Гордона испортил Первый канал. «У него сбита система координат», — добавила звезда.

Ранее Екатерина публиковала в Instagram-аккаунте пост, в котором высказывала свое недовольство поведением экс-супруга. «Это абсолютное дно», — считает Екатерина. По ее мнению, от профессионала своего дела и талантливого человека не осталось и следа, а всему виной руководство Первого канала. Ведь они допускают и поощряют весь тот ужас, который Александр вытворяет в эфире программы «Мужское/Женское» ради повышения рейтингов. «Да, я считаю, что Гордона убил Первый канал», — заявила Екатерина. В интервью Катя обратилась к бывшему мужу со словами: «Мне стыдно, что ты носишь мою фамилию».