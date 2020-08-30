Екатерина Архарова с мужем отмечают годовщину свадьбы: «Невероятное счастье»

По словам актрисы, оба супруга очень переживали перед таким важным шагом: «Когда мы приехали, все уже собрались. Эмоции переполняли. Стоял ком в горле. Перехватывало дыхание. Сердце выскакивало из груди. Казалось, что время остановилось... И вот оно: «Да, согласен! Да согласна! Я объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь кольцами». Слёзы, поцелуи, поздравления и невероятное счастье, которое переполняло. Было очень трогательно!» — поделилась с подписчиками Екатерина. Также она добавила, что за два года совместной жизни ни разу не хотела развестись со своим супругом, несмотря ни на какие трудности.