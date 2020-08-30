Екатерина Архарова с мужем отмечают годовщину свадьбы: «Невероятное счастье»
Фото: Instagram/ @arharovakatya
Ровно два года назад Архарова вновь надела свадебное платье и сказала «Да!» своему избраннику. Сегодня она решила вспомнить тот счастливый день и в деталях описала, как они с мужем готовились к церемонии бракосочетания, и что в этот день чувствовали.
По словам актрисы, оба супруга очень переживали перед таким важным шагом: «Когда мы приехали, все уже собрались. Эмоции переполняли. Стоял ком в горле. Перехватывало дыхание. Сердце выскакивало из груди. Казалось, что время остановилось... И вот оно: «Да, согласен! Да согласна! Я объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь кольцами». Слёзы, поцелуи, поздравления и невероятное счастье, которое переполняло. Было очень трогательно!» — поделилась с подписчиками Екатерина. Также она добавила, что за два года совместной жизни ни разу не хотела развестись со своим супругом, несмотря ни на какие трудности.
Ресторатор Артем Ильясов — второй супруг актрисы Екатерины Архаровой. До этого она состояла в браке с коллегой по цеху Маратом Башаровым. Эти отношения продержались всего год. Архарова рассказала, что Башаров поднимал на нее руку. В браке с Ильясовым у 44-летней Екатерины родился первенец. Пара назвала сына Даниилом. Сейчас мальчику 1 год.
Фото и видео: Instagram
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