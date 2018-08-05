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Екатерина Архарова раскрыла подробности будущей свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Архаровой

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В конце августа актриса выйдет замуж за своего возлюбленного — бизнесмена Артема Илясова.

43-летняя Екатерина Архарова, которая получила широкую известность благодаря неудачному браку с актером Маратом Башаровым, снова выходит замуж. 30 августа актриса и ее возлюбленный, бизнесмен Артем Илясов, сыграют свадьбу. На днях невеста раскрыла некоторые подробности о грядущем торжестве. Так, свадьба будет традиционной. С утра — официальная регистрация брака, а после ЗАГСа — банкет, на который приглашены 60 человек. Среди гостей будут дядя невесты Эммануил Виторган с супругой Ириной, родители молодоженов и близкие друзья. Дизайнером подвенечного платья Екатерины стала Анастасия Задорина, в чьей спортивной форме выступают наши спортсмены-олимпийцы. Как отмечает портал StarHit, платье невесты обойдется актрисе в 300 тысяч рублей.

Екатерина не уверена, что украсит прическу фатой. Экс-супруга Марата Башарова больше склоняется к шляпке с вуалью. Жениха оденет модный дом Sofia Sonich. Свадебное путешествие пара планирует совершить позднее — уже осенью Екатерина и Артем откроют собственную сеть кулинарий. Напомним, Илясов — владелец рыбного ресторана, поэтому будущие супруги решили открыть совместное дело в ресторанном бизнесе. По словам Архаровой, уже в сентябре заработает кулинарная лавка «Раиса Захарна», названием которой пара вдохновилась благодаря фильму «Любовь и голуби».

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