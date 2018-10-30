Екатерина Андреева вернулась в вечерний эфир Первого канала

В начале месяца стало известно, что у Екатерины Андреевой забрали часть эфиров в программе «Время» Первого канала. В той передаче, которую показывают в московском регионе, телеведущую заменил Кирилл Клейменов, а Андреева осталась в выпусках, которые выходят в других часовых поясах России.
Однако в понедельник 29 октября новости дня москвичам рассказывала именно Екатерина. Тем не менее пока неизвестно, действительно ли звезда Первого канала окончательно вернулась в московское «Время».
Ранее Андреева весьма расплывчато ответила на вопрос о своем переводе. Она отметила, что это было решение руководства, но она никуда не уходила и зрители всей нашей страны имеют возможность ее видеть на телеэкранах. Напомним, телевизионная карьера Екатерины Андреевой началась в 1991 году. Ведущей программы «Новости» она стала в 1995 году, а в начале 1997 года — лицом программы «Время».
Фото и видео: Instagram