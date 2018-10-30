Екатерина Андреева вернулась в вечерний эфир Первого канала

В начале месяца стало известно, что у Екатерины Андреевой забрали часть эфиров в программе «Время» Первого канала. В той передаче, которую показывают в московском регионе, телеведущую заменил Кирилл Клейменов, а Андреева осталась в выпусках, которые выходят в других часовых поясах России.

Однако в понедельник 29 октября новости дня москвичам рассказывала именно Екатерина. Тем не менее пока неизвестно, действительно ли звезда Первого канала окончательно вернулась в московское «Время».